بحث فرص الاستثمار مع أذربيجان

الرياض: دوت الخليج

2019-03-03 6:08 PM

تستضيف العاصمة الأذربيجانية "باكو"، اليوم، الدورة الخامسة للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة والتي يترأسها من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومن الجانب الأذربيجاني وزير المالية الأذربيجاني السيد سمير شيريشوف، وبمشاركة وحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.

وأوضح وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي أن اللجنة التي تضم 17 جهة حكومية من مختلف القطاعات، ستبحث جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشتها مع الجانب الأذربيجاني، لافتا إلى أنها ستشمل مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الفنية والتقنية، إضافة إلى الجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية.

وأشار العتيبي إلى أن الفريق الفني السعودي الأذربيجاني المكلف بمراجعة وصياغة محضر الاجتماع يواصل استعداداته وتحضيراته تمهيدا للتوقيع على ما يتم الاتفاق عليه من بنود وبرامج عمل مشتركة.

وأكد العتيبي أن عقد الملتقى بالتزامن مع عقد الدورة الخامسة يأتي في إطار حرص البلدين على تنمية الاستثمارات البينية من خلال الاطلاع عن قرب على مقومات وفرص الاستثمار المتاحة، إذ يجري عقد لقاءات تضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين مع نظرائهم الأذربيجانيين.

يذكر أن انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة يأتي امتدادا لسلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الماضية، والتي انعكست إيجابا على نمو وتطور علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والفني بين البلدين.