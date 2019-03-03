

الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه مؤخرا ، في برنامج فعاليات احتفال غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها ، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وبحضور عدد من المسؤولين.

وجاءت مشاركة باناجه في الجلسة الحوارية الثالثة التي كانت بعنوان" نحو وسائل سياحية وترفيهية هادفة"، حيث ناقش المشاركون خلالها التشريعات والأنظمة القادمة والداعمة للقطاع ، والدور المأمول من أصحاب الأعمال في الفترة القادمة ، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الأعمال ، بالإضافة إلى دور غرفة جدة في دعم القطاع السياحي والتطلعات والآمال المتعلقة بالجهات الحكومية.

وتقدم باناجه بالتهنئة لمسؤولي الغرفة التجارية بجدة على مرور 75 عامًا على التأسيس ، مؤكدًا أن مدينة جدة أرض خصبة للاستثمار في قطاع الترفيه ، مشيرًا إلى أن أهداف الهيئة الرئيسة بناء شراكات مثمرة مع رجال الأعمال لتنمية القطاع في المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الغرفة التجارية بجدة لتنشيط دور قطاع الترفيه.

ولفت الانتباه في حديثه إلى أن القطاع سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل في مجال الترفيه ، داعيًا إلى دعم فكرة التعليم من خلال الترفيه.

// انتهى //

17:51ت م

0198





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باناجه : قطاع الترفيه سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.