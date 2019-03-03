

عمّان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل ـ إحدى لجان الاتحاد البرلماني العربي ـ اجتماعاً اليوم على هامش اجتماعات المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأوصى أعضاء اللجنة في اجتماعهم بتفعيل دور المرأة العربية في البرلمانات، وناقشوا خطة عمل لجنة المرأة والطفل، إلى جانب المؤتمر البرلماني الخاص حوّل تفعيل دور المرأة العربية، فضلًا عن المقترحات المقدمة من ممثلي البرلمانات العربية بشأن آليات تفعيل دور المرأة العربية.

وأوصت اللجنة أيضًا بتكليف الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة الإجراءات اللازمة للتواصل مع الشُعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد بهدف تقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بآليات تفعيل دور المرأة العربي.

وتوافق أعضاء اللجنة بحضور سمير النحاوي المُكلف بالعلاقات البرلمانية في الاتحاد على اختيار عضو مجلس الشورى البحريني الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسة للجنة، واختيار عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر النائب إيان مصطفاوي مُقرّرة للجنة.

وسيجري انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي للدورة المقبلة، ومنح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي لكل الفئات، وإقرار بيان ختامي للمؤتمر.

// انتهى //

17:51ت م

0197





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرلماني العربي يوصي بتفعيل دور المرأة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.