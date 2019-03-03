السعودية اليوم / أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس شباب الأعمال بالمنطقة



الدمام 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية , بحضور صاحب السمو صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بديوان الإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار , وأعضاء مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية.

واطلع سموه خلال اللقاء على أهم إنجازات المجلس خلال عام 2018 م كما دشن مبادرة "رسالة من" التي تهدف إلى نقل خبرات وتجارب الناجحين في جميع المجالات لشباب وشابات الأعمال في المملكة من خلال مقطع فيديو قصير يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالمجلس ودور شباب الأعمال في بناء الاقتصاد , وقال : " إن وجود بلادنا ولله الحمد ضمن مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم قائم على قاعدة اقتصادية كبيرة، وهذا بفضل الله ثم بجهود قادة هذه البلاد من الملوك ورجال الدولة الذين وضعوا المملكة في مكانها الطبيعي ، فالآن جاء دور شباب الوطن الذين لديهم العزيمة والإصرار والرغبة الصادقة الأمانة والإخلاص في العمل".

وأضاف سموه : "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أقر رؤية 2030م التي قدمها سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كان ينظر للشباب وللجيل القادم الذي سيتحمل المسؤولية والذي سيكون رافدًا مميزًا لهذا الوطن وبالتالي فإن الرؤية تعتمد على القيمة المضافة ليس فقط للناتج المحلي للبلاد والثروات الطبيعية فالله الحمد أن من الله بها علينا ، ولكن يجب أن نؤسس للمستقبل فالمستقبل لا يرتكز فقط على القدرات والمؤهلات التي وهبنا لله بها ولكن على سواعدكم وعلى أفكاركم وعلى إبداعاتكم".

وأبدى سموه سعادته بلقاء شباب الأعمال إذ أنهم يمثلون المستقبل الواعد , مؤكداً أن العمل الذي اختاروه عمل شريف وتحتاجه البلاد وسيكون عائده لهم ولبلادهم في نفس الوقت ، داعيًا الجميع إلى العمل بصدق وأمانة وأن يرفع سقف تطلعاته وطموحاته إلى أعلى مكان يمكن أن يصل له.

ولفت سمو أمير المنطقة الانتباه إلى أن الفرص في هذه المنطقة كثيرة ومتاحة ، والأبواب مشرعة والمجالات كثيرة وليست مجالاً واحداً ، مؤكداً دعمه ودعم سمو نائبه , ورئيس غرفة الشرقية يدًا بيد.

وأكد سموه أن كل شاب لديه فكر نير ومشروع واضح المعالم فعليهم أن يعملوا بجد واجتهاد وأن يصبروا ويكافحوا ويأخذون كل أمورهم بمحمل الجد فإن المجال أمامهم وهناك تسارع في وتيرة التغير في الكثير من الأعمال وبالتالي من لا يواكب هذه الوتيرة ولا يعمل بنفس السرعة سيجد نفسه خارج المعادلة بل سيكون متأخر جداً الالتحاق بالركب لذلك آمل من أنبائي أن يبحثوا عن كل الأفكار الإبداعية وكل ما هو جديد , متمنيًا للشباب التوفيق في مسيرتهم.

من جهته أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن لقاء سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يأتي ضمن حرص سموهما على متابعة أعمال المجلس ومتابعة خطته الاستراتيجية نحو تجويد العمل ووضع رؤية واضحة يسير عليها المجلس.

من جانبه أوضح رئيس مجلس شباب الأعمال عبدالله البريكان أن شباب أعمال المنطقة قطعوا على أنفسهم وعدا بأن يعملوا لخدمة الدين والمليك والوطن وأن يرتقوا بشباب الوطن للإسهام في التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مبينًا أن المجلس أطلق شعار "على العهد" لما يكنه أعضاء المجلس من مكانة وتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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17:47ت م

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