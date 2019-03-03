السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني غداً



حفر الباطن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن غداً ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار"سلامة الأطفال غايتنا", والذي تنظمه الادارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبد الهادي بن مزهر الكناني, ان الاحتفالية ستشهد العديد من الفعاليات التي تنفذها إدارة الدفاع المدني وبمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة, تشمل معارض توعوية في مقر الحفل ومحاضرات في المدراس واقامة برامج تدريب للزوار لكيفية التعامل مع المخاطر وكيفية الوقاية منها، واقامة المسابقات التوعوية وتقديم الهدايا للحضور.

وعبر مدير الدفاع المدني بحفر الباطن عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد, محافظ حفر الباطن لاهتمامه وحرصه على إقامة هذا الاحتفال ، داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة.

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17:41ت م

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