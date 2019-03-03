السعودية اليوم / محافظ وادي الفرع يرعى حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م

رعى محافظ وادي الفرع عبدالمحسن المقذلي اليوم حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( سلامة الأطفال غايتنا ) بمدرسة أبو جعفر المنصور بمشاركة إدارة التعليم , كما دشن المعرض المصاحب وفعاليات هذه المناسبة والحملة التثقيفية الاعلامية للتعريف بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك أمان" بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة .

وأوضح مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الفرع الرائد بشير السهلي ان الفعاليات تشمل استعراض آليات الدفاع المدني ومشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة , مؤكداً أن شعار هذا العام يركز على فئة غالية على قلوبنا وهم أطفالنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو المرافق العامة التي يرتادها الأطفال , داعياً جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين الاهتمام بسلامة الأطفال والأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل ما يسهم بحمايتهم من المخاطر بإذن الله وزيارة المعرض المصاحب للفعاليات الذي يشتمل على جناح للدفاع المدني وأجنحة أخرى للجهات الحكومية .

ويتضمن المعرض مسرحا عامّاً بالإضافة إلى توزيع النشرات والبروشورات التوعوية والهدايا وإقامة المسابقات الثقافية وإلقاء المحاضرات بالمدارس والكليات.

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17:41ت م

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