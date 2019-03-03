السعودية اليوم / وفد من البعثة الأممية يبحث مع بلدية سبها سبل توفير احتياجات مؤسسات المجتمع المدني



طرابلس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

عقد وفد من البعثة الأممية يرافقه بعض المنظمات الدولية في مدينة سبها اجتماع بالمجلس البلدي لبحث أهم احتياجات مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية إن زيارة ممثلة البعثة الأممية وممثلو بعض المنظمات الدولية الداعمة للبلدية تأتي للوقوف على احتياجات المدينة حيث كان من ضمن الحضور ممثلو منظمة اليونيسف و undb والمبادرة الليبية الانتقالية ومنظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات.

وأشار المدير المسؤول عن المنظمة الدولية للهجرة ماتيو بيوبرت إلى أن الزيارة تهدف للقاء عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة سبها وكذلك عدد من قطاع الصحة والتعليم ومختلف الجهات للوقوف على مشاكل المدينة وكيفية المساعدة على حل هذه المشكلات، معربًا عن أمله بالتعاون بشكل خاص مع الجهات المحلية ودعمها على أن تقوم بهذه الإصلاحات بنفسها دون الرجوع للمنظمات.

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17:35ت م

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