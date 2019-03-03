السعودية اليوم / محافظ خليص يدشن جائزة المحافظة للتميز بحلتها الجديدة



مكة المكرمة في 26 جماد الآخر 1440ه الموافق 03مارس 2019م واس

دشن محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي اليوم جائزة محافظة خليص للتميز لعام ١٤٤٠هـ بحضور رؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء المراكز الإدارية وأعضاء المجلس المحلي والمجلس البلدي ومجلس المشايخ ورؤساء الجمعيات واللجان والمكاتب التعاونية والمجلس الاستشاري ونخب من طلاب التعليم العام والجامعة .

وأكد محافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي على أهمية الجائزة وهدفها العام المتمثل في التحفيز لإتقان العمل وإبراز أبناء المحافظة المتميزين في مجالاتهم لافتا إلى تطور الجائزة في نسختها الثانية حيث تضمنت فئات جديدة ومتنوعة.

وحث الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة والأهلية على الترشح للجائزة مبينا أنه سيتم نشر اللائحة التنفيذية للجائزة في وسائل الإعلام .

وتضمنت جائزة محافظة خليص للتميز في حلتها الجديدة ٧ فئات تتمثل في جائزة التميز للموظف المثالي وجائزة شخصية العام وجائزة التميز في العمل الاجتماعي للمؤسسات الخاصة وكذلك جائزة محافظة خليص للشخصية المؤثرة وجائزة التميز للطلاب والطالبات وجائزة التميز في العمل الاجتماعي للمنظمات الأهلية بالإضافة إلى جائزة التنمية والمشاركة المجتمعية .

يذكر أن هذه الجائزة انبثقت من المجلس الاستشاري بالمحافظة الذي شكل لجنة عملت عليها طيلة الأشهر الماضية وسيتم الإعلان عن النتائج والفائزين بها قبل نهاية العام - بمشيئة الله تعالى -.

// انتهى //

17:30ت م

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