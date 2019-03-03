السعودية اليوم / الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فرسان



فرسان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بقاعة الاحتفالات التابعة لبلدية محافظة فرسان اليوم ، مشايخ وأهالي المحافظة ، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.

واستمع سموه خلال الاستقبال لعدد من مطالب المواطنين ، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتوجيهات سموه الدائمة ، لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

حضر اللقاء محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي , وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

17:27ت م

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فرسان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بقاعة الاحتفالات التابعة لبلدية محافظة فرسان اليوم ، مشايخ وأهالي المحافظة ، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.واستمع سموه خلال الاستقبال لعدد من مطالب المواطنين ، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموي كافة.ونوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتوجيهات سموه الدائمة ، لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.حضر اللقاء محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي , وعدد من المسؤولين.// انتهى //17:27ت م0186

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