السعودية اليوم / أمير نجران يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة



نجران 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، فعاليات احتفاء مديرية الدفاع المدني بنجران باليوم العالمي للدفاع المدني 2019، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بحضور مديري الإدارات الأمنية والحكومية بالمنطقة، وممثلي الجهات المشاركة، وذلك بمقر جامعة نجران بالمسرح الرئيس.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم شاهد عرضًا لآليات الدفاع المدني، وافتتح المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع سموه على ما يحتويه المعرض من أجهزة ومعدات أدوات السلامة الحديثة، والوسائل التوعوية، وأركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، كما دشن سموه حملة كاشف الدخان "أمان لك".

وقال سمو أمير المنطقة : "ونحن نحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، نلاحظ أن أكثر حوادث الحرائق في المنازل والاختناقات ضحيتها أطفال، ولذا نحن نرى ضرورة إلزام صاحب كل منزل بتركيب جهاز "كاشف الدخان" في أنحاء منزله، وتكون البداية بالمنازل الجديدة، بحيث يتم اقتران ذلك برخصة البناء".

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الدفاع المدني بنجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي كلمة أوضح خلالها أن الهدف الرئيس من هذا الاحتفال، هو رفع مستوى الوعي بمسؤولية أفراد المجتمع والجهات الراعية للطفل بأهمية دورهم في المحافظة على سلامته، وحث المؤسسات المسؤولة عن سلامة الأطفال بأهمية دورها في مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة المتعلقة بها، مقدمًا شكره لجامعة نجران لاستضافتها لهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي كلمة أكد فيها أن مشاركة الجامعة للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هي أداء واجب، حيث قدمت الجامعة كافة التسهيلات لتنظيم هذه الفعالية التي تهدف لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن دور الجامعة لم يقتصر فقط داخل أسوار مدينتها الجامعية، وإيصال رسالتها التعليمية، بل سعت لاحتضان مبادرات الخدمة المجتمعية، سعياً منها لتقديم كافة الخدمات لمجتمع المنطقة.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن جهود رجال الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة نجران، المنصة الإعلامية التوعوية على موقع الجامعة الإلكتروني، التي تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتشتمل على العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية، ثم شهد سموه توقيع مذكرة تعاون بين جامعة نجران ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، فيما كرم سموه الجهات المشاركة، وتسلم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

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17:23ت م

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