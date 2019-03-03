السعودية اليوم / انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" بمنطقة تبوك



تبوك 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة, دشن وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن مبروك الحجيلي اليوم, انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" الذي أقيم تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا ", بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية وجمع غفير من أهالي منطقة تبوك, وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة, المقام في مجمع تبوك بارك.

وفور وصول وكيل الإمارة المكلف لمقر الحفل، اطلع على نماذج من تجهيزات وآليات ومعدات الدفاع المدني التي تستخدم في المهام والاعمال المنوطة برجال الدفاع المدني بعد ذلك افتتح الحجيلي المعرض المصاحب للفعاليات, الذي اشتمل على عرض للأجهزة الحديثة والمتطورة في عمليات الإنقاذ ووسائل السلامة, ومواجهة الكوارث الطبيعية.

ثم بدئ الحفل الخطابي المعد في هذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, بعدها ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني كلمة رحب من خلالها بالحضور, مضيفًا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الأول من مارس يوماً دولياً للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من المخاطر والتقليل من الآثار التي تنجم عنها.

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك تحتفي بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا" انطلاقاً من أهمية رفع مستوى الوعي للنشء بداية من المنزل والمدرسة، وتفعيل دور وسائل الاعلام وتوصيل الرسائل التوجيهية وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين حتى يتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها.

ولفت الانتباه إلى أن إنجاز المهام المنوطة بأعمال الدفاع المدني على الوجه الأمثل جاء بفضلٍ من الله ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي يلقاه الدفاع المدني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

عقب ذلك قدم الشبل طارق العنزي قصيدة عن شجاعة وبسالة رجال الدفاع المدني نالت استحسان الحضور, ثم قدمت فقرة إنشاديه عن الوطن.

بعد ذلك دشن وكيل الإمارة المكلف الحملة التوعوية التي تنظمها مديرية الدفاع المدني تحت شعار "كاشف الدخان لك امان" التي تؤكد ضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة للحد من الحرائق نتيجة للاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية والتمديدات والتوصيلات غير المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة.

ثم سلّم وكيل إمارة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والداعمين للفعاليات, كما تسلّم درعاً تذكارياً من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.

بعدها أدلى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني بتصريح لوكالة الانباء

// يتبع //

17:22ت م

0181 تبوك 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة, دشن وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن مبروك الحجيلي اليوم, انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" الذي أقيم تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا ", بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية وجمع غفير من أهالي منطقة تبوك, وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة, المقام في مجمع تبوك بارك.وفور وصول وكيل الإمارة المكلف لمقر الحفل، اطلع على نماذج من تجهيزات وآليات ومعدات الدفاع المدني التي تستخدم في المهام والاعمال المنوطة برجال الدفاع المدني بعد ذلك افتتح الحجيلي المعرض المصاحب للفعاليات, الذي اشتمل على عرض للأجهزة الحديثة والمتطورة في عمليات الإنقاذ ووسائل السلامة, ومواجهة الكوارث الطبيعية.ثم بدئ الحفل الخطابي المعد في هذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, بعدها ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني كلمة رحب من خلالها بالحضور, مضيفًا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الأول من مارس يوماً دولياً للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من المخاطر والتقليل من الآثار التي تنجم عنها.وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك تحتفي بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا" انطلاقاً من أهمية رفع مستوى الوعي للنشء بداية من المنزل والمدرسة، وتفعيل دور وسائل الاعلام وتوصيل الرسائل التوجيهية وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين حتى يتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها.ولفت الانتباه إلى أن إنجاز المهام المنوطة بأعمال الدفاع المدني على الوجه الأمثل جاء بفضلٍ من الله ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي يلقاه الدفاع المدني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.عقب ذلك قدم الشبل طارق العنزي قصيدة عن شجاعة وبسالة رجال الدفاع المدني نالت استحسان الحضور, ثم قدمت فقرة إنشاديه عن الوطن.بعد ذلك دشن وكيل الإمارة المكلف الحملة التوعوية التي تنظمها مديرية الدفاع المدني تحت شعار "كاشف الدخان لك امان" التي تؤكد ضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة للحد من الحرائق نتيجة للاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية والتمديدات والتوصيلات غير المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة.ثم سلّم وكيل إمارة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والداعمين للفعاليات, كما تسلّم درعاً تذكارياً من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.بعدها أدلى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني بتصريح لوكالة الانباء السعودية أكد من خلاله أهمية تعويد الأبناء على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني التي تعزز الوعي بمفاهيم السلامة وتوخي الحذر عند وقوع الحرائق وفي حالة هطول الأمطار أو غيرها من الوقوعات.// يتبع //17:22ت م0181 عام / انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" بمنطقة تبوك/ إضافة أولى واخيرة

وأوضح أن مديرية الدفاع المدني تسعى لإيصال مفهوم أن اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان اصبح من الضروريات لإسهامه في التقليل من نتائج الحوادث وهو بمثابة جهاز انذار مبكر لأخذ الحيطة بشكل عاجل.

وأضاف أن ضباط المديرية سيقومون بزيارات ميدانية للمدارس لتقديم المحاضرات التثقيفية لرفع مستوى الوعي بالسلامة وتعزيز عدد من المفاهيم حولها لدى الطلاب.

وأشار إلى أن الفعاليات انطلقت أيضا في محافظات تيماء وحقل والبدع وأملج وضباء والوجه حرصاً من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على شمولية رفع مستوى الوعي للمواطنين والمقيمين والسعي للوصول إليهم بأماكنهم، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ووجه الدعوة لفئات المجتمع كافة لزيارة المعرض المقام بهذه المناسبة ومشاهدة ما يمتلكه الدفاع المدني من قدرات وتجهيزات وامكانيات ومعدات وفرتها القيادة الرشيدة وفق أحدث ما وصلت إليه التقنية بهذا المجال.

ونوه بالدور الكبير والدعم المستمر الذي تجده المديرية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، ومتابعته الدائمة لأعماله ومهامه، سائلاً الله أن يحفظ لوطننا قيادته وأن يديم عليه نعمة الأمن والآمان وأن يجنبه شر الفتن.

// انتهى //

17:23ت م

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