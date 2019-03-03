السعودية اليوم / نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بعدد من المشروعات التنموية بمحافظة فرسان



فرسان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة فرسان ، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل سموه زيارته بجولة ميدانية بتفقد عدد من المشروعات والمبادرات البلدية التي تنفذها بلدية فرسان في مجالات التشجير والسفلتة والإنارة وتجمل مداخل وشوارع فرسان , مستمعاً لشرح مفصل عنها من رئيس بلدية فرسان المهندس محمد أبو علة.

كما تفقد سمو نائب أمير جازان سير العمل بمشروع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة فرسان ، حيث تجول ومرافقوه على المشروع الذي يجري تنفيذه بقيمة إجمالية تزيد عن ١٦ مليون ريال.

واستمع سموه لشرح مفصل عن المشروع من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقةً المهندس أحمد بن محمد القنفذي ، والخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بفرسان لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها.

ووقف سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على سير العمل بمشروع مجمع كليات البنات بالمحافظة التابعة لجامعة جازان الذي سيقدم خدماته عند اكتمال المرحلة الحالية منه لأكثر من ١٠٠٠ طالبة ، حيث قدم وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي إيجازاً لسموه عن المشروع.

واختتم سمو نائب أمير منطقة جازان جولته الميدانية على المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بفرسان بالوقوف على سير العمل بمشروع مخطط ١٣ التابع لوزارة الإسكان , حيث قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إبراهيم بن ناصر العكيري شرحًا وافيًا عن المشروع الذي يشمل تهيئة نحو ٧٤٨ قطعة سكنية مع المرافق الخدمية المساندة الأخرى.

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه من مشروعات ستسهم في تنمية المحافظة وخدمة أهالي فرسان وزوارها الذين يتوافدون إليها على مدار العام , موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بمحافظة فرسان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وكان سمو نائب أمير منطقة جازان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جزر فرسان في جولة تفقدية للمحافظةً , حيث كان في استقبال سموه محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي , وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومشايخ وأهالي فرسان.

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17:20ت م

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