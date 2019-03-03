انت الان تتابع تفاصيل خبر ريادة كويتية وقطرية في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 04:48 مساءً - احتفظ الشيخ الكويتي أحمد الفهد بمنصبه رئيساً للمجلس الأولمبي الأسيوي، لدورة جديدة تمتد من 2019 وحتى 2023؛ بعدما جددت الجمعية العمومية التي عقدت اجتماعها في العاصمة التايلاندية بانكوك ثقتها به، في حين اختير القطري ثاني الكواري نائباً له.

ويشغل الفهد مناصب رياضية رفيعة؛ إذ يرأس المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يشرف على تنظيم جميع دورات الألعاب الآسيوية المتعددة الرياضات، ويرأس أيضاً اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك".

كما يتزعم لجنة التضامن الأولمبي، التي تُعنى بتوزيع مساعدات سنوية على اللجان الأولمبية وتأمين برامج تدريب للرياضيين للاستعداد للألعاب الأولمبية والبطولات العالمية، إضافة إلى العديد من المناصب الآسيوية والدولية، منها عضوية اللجنة الأولمبية الدولية و"تنفيذية" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما اختارت الجمعية العمومية للمجلس الآسيوي، القطري ثاني بن عبد الرحمن الكواري، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، نائباً للرئيس عن منطقة غرب آسيا للدورة الجديدة (2019-2023).

ويُعد "الكواري" من أبرز الشخصيات الرياضية في قطر والمنطقة الخليجية، كما أنه يرأس حالياً الاتحاد القطري لألعاب القوى، الذي سوف يستضيف في سبتمبر المقبل بطولة العالم لـ"أم الألعاب" على استاد "خليفة الدولي".

أما رئيس هيئة الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فقد حصل على منصب عضو بالمكتب التنفيذي للمجلس الأوليمبي الآسيوي بالتزكية، ورئيس للجنة التعليم لأربع سنوات مقبلة.

وإضافة إلى ذلك، اختير العُماني طه بن سليمان الكشري عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، كما تم اختيار العُماني سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيساً للجنة الطبية في المجلس الأولمبي للقارة الآسيوية.

وأسفرت اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بنسختها الثامنة والثلاثين، عن انتخاب الرئيس ونوابه للمناطق الجغرافية المختلفة (شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، وسط آسيا، جنوب آسيا، غرب آسيا).

كما تمت تسمية رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ وهي: اللجنة الاستشارية، ولجنة الرياضيين، والثقافية، والتنسيق، والتعليمية، ولجنة الوفود، والأخلاق، والمالية، والمعلومات، والعلاقات الدولية، والإعلامية، والطبية، والسلام من خلال الرياضة، والقانونية، والرياضية، والرياضة والبيئة، والرياضة للجميع، ولجنة المرأة والرياضة.