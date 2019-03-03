رصد مخالفات لنظام الزراعة العضوية بمحافظة جدة

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- عبدالله العازمي

تفقد الفريق الرقابي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالثروة النباتية “الإنتاج العضوي”، عددًا من منافذ بيع الأغذية في محافظة جدة مخالفة لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية في بيعها وتسويقها للمنتجات العضوية.

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية تستهدف جميع منافذ بيع الأغذية، والأسواق المركزية لبيع الخضار والفاكهة.

وقال إن المراقبين ضبطوا عددًا من المخالفات وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للمادة الثانية من نظام الزراعة العضوية والتي تهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة وحمايته من أي ممارسات خاطئة.