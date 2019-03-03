الصمعان: توصية فتح المحال التجارية أثناء الصلاة تحت الدراسة بـ”الشورى”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، أن المجلس يدرس توصية فتح المحال التجارية أثناء الصلاة، موضحًا أن هذه التوصية وتحت دراسة اللجنة المتخصصة.

وقال إن مناقشة هذا الموضوع يعد من التوصيات الإضافية، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط كثيرة تتعلق بتقديم توصيات منها ألا تخالف توصية قائمة أو قرارات سبق اتخاذها من قبل المجلس خلال مدة زمنية معينة.

وأضاف “الصمعان”، أن المجلس لديه الخبرات الواسعة لتقييم جميع النتائج على تبني أي توصية، عن طريق تشكيل لجنة متخصصة تضم 5 أعضاء على الأقل يختارهم المجلس يسمى من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، لدراسة ما يحال إليه.

يشار إلى أن مجلس الشورى، طالب وزارة الشؤون الإسلامية، منذ عامين، بدراسة تحديد فترة 5 دقائق بين الآذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية.