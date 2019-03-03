شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 180 مليون ريال لمحطة تحويل «الهنداوية» بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أتمت الشركة أتمت الشركة السعودية للكهرباء تشغيل واحدة من أحدث محطات التحويل في محافظة جدة. وقالت «السعودية للكهرباء:»إن محطة الهنداوية بدأت التشغيل الأسبوع الماضي وتبلغ تكلفة إنشاؤها حوالي 180 مليون ريال، وأنشئت لغرض تدعيم استقرار الشبكة وزيادة موثوقية الطاقة الكهربائية لعدد من الأحياء الرئيسية في محافظة جدة". وأضافت: «إن المحطة الجديدة تتلقى حاجتها من الطاقة الكهربائية من عدد من محطات التوليد في جدة وتخدم أعداداً كبيرة من المشتركين في أحياء وسط جدة».



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