السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض أعلنت وزارة الصحة عن 5620 وظيفة صحية للسعوديين فقط، موضحة أن التقديم بدأ أمس ويستمر لمدة أسبوعين. ودعت الوزارة عبر حسابها في تويتر الراغبين في التقدم على الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة إلى الدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة عبر الرابط التالي (https://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/Pages/AllJobs.aspx). مسميات الوظائف طب بشري تمريض تغذية علاجية تخدير قبالة مختبر تصوير طبقي معلوماتية صحية عمليات فيزياء طبية بصريات تثقيف صحي علاج نووي علاج وظيفي أشعة أطراف صناعية علاج طبيعي فني تعقيم إسعاف وطب طوارئ أجهزة طبية فني مختبر سحب دم علاج تنفسي معالجة سمع معالجة نطق.



كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن عن 5620 وظيفة للسعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.