أمير مكة يستعرض تقرير أكاديمية الشعر العربي وجائزة عبدالله الفيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل عددا من التقارير عما أنجزته الأكاديمية منذ تأسيسها من مشاريع ومبادرات لخدمة أهدافها في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، وتعزيز دوره في الثقافة المعاصرة.

كما اطلع خلال ترؤسه اجتماع المجلس السابع على سير أعمال جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، التي تتضمن أعداد المشاركات المقدمة، وموعد الإعلان عن القائمة القصيرة لأسماء المرشحين للفوز بالجائزة، وكذلك الأسماء المرشحة للجنة التحكيم النهائية للجائزة، وترتيبات حفل تكريم الفائزين بها المقرر في 20 مارس الحالي.

وجرى أثناء الاجتماع تقديم تقرير عما أنجزته الأكاديمية، تضمن عرضا لتقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله.

وشمل التقرير ما أنجزته الأكاديمية في تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة لإقامة أنشطة لا صفية للطلبة، وتقديم تعليم يختص بالشعر واللغة في ساعات النشاط عبر برامج نوعية وحقائب معدة ومتدرجة بحسب المرحلة التعليمية، بهدف نشر ثقافة الشعر والمعرفة به وتعزيز حضوره، وتعزيز حضور اللغة العربية.

وكشف التقرير أن عدد المعلمين المتدربين لتقديم الحقائب التدريبية في الأندية وصل إلى 237 معلما، في حين وصل عدد أندية الشعر التي تأسست 196 ناديا في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف، والتحق بعضويتها 2701 طالب وطالبة.

كما اطلع مجلس الأمناء على عرض عن نادي الشعر التابع للأكاديمية، وهو ناد لا صفي تحت إشراف وحدة الأنشطة ورعاية الموهوبين في الأكاديمية، ويبلغ عدد المسجلين فيه 823 طالبا وطالبة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيزها ودعمها وتقديمها، ورفع الذوق العام في الكلمة والموسيقى والغناء، ويشمل النادي ثلاثة مسارات رئيسة تتمثل في مسار الموهبة في كتابة الشعر، ومسار الإلقاء الشعري، ومسار الموسيقى.

وتخلل الاجتماع عرضا عن أصبوحات الشعر، التي نظمت أكاديمية الشعر العربي، أولها في مقر جامعة الطائف، دعما للمواهب المختلفة في الشعر بوصفها مبادرة رائدة في تقديم الفنون المختلفة تحت مظلة الجامعة، بهدف احتضان مواهب الطلاب والطالبات وتوجيهها، وتكوين وعي بأهمية هذه الفنون ورقيها، وغناء الشعر الفصيح فقط.

كما قدمت سكرتارية جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي عرضاًحول سير العمل فيها، مبينة أنها بدأت في استقبال الترشيحات وفرزها في الأول من ديسمبر، في حين أغلق باب الترشيح في العاشر من فبراير الماضي، تمهيدا لإعلان القائمة القصيرة للمرشحين للفوز في العاشر من مارس الحالي، قبل الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين.

كما اطلع أعضاء مجلس الأمناء، في ختام الاجتماع على ترتيبات حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي المقرر أن يكون في 20 مارس الحالي، وسيكرم خلاله الفائزون في فروع الجائزة الثلاثة.

تقرير أكاديمية الشعر العربي:

- يتضمن قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول

- حالة الشعر العربي الراهنة

- الشعر العربي في المشهد العالمي

- شارك في إعداده 30 باحثا

- بلغ إجمالي عدد صفحاته نحو 650 صفحة

جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية:

- فروع الجائزة "الشعر العربي، والشعر المسرحي، والشعر المغنى"

- المراسلات الأكاديمية: 200 مراسلة

- المستخدمون الذين سجلوا على موقع الأكاديمية: 234 مستخدما

- وصل عدد المشاركات المكتملة: 47 مشاركة من 11 دولة

- غير مكتملة الأوراق أو الشروط: 9 مشاركات.