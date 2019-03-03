نائب وزير العدل يوجه برفع مستوى الخدمات لتحقيق رضا المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه نائب وزير العدل سعد السيف مديري الفروع برفع تقارير عن أوضاع المحاكم وكتابات العدل بخصوص مكان استقبال المراجعين، وتهيئة مكاتب الاستقبال بما يتوافق مع مستوى الخدمات وبما يحقق رضا المستفيدين.
وناقش مع مديري فروع الوزارة بديوان الوزارة، عمل الفروع والهيكل التنظيمي المقترح الموقت.
وبحث مع المجتمعين دور التحول الرقمي في تقليص أعمال الإدارات والأقسام، إضافة إلى تفعيل دور فروع الوزارة بما يتعلق بالجانب التنفيذي والرقابي والإداري، ومتابعة كامل احتياجات المحاكم وكتابات العدل.
وأكد السيف على ضرورة مواكبة ما تشهده الوزارة من تطور على مستوى الجهات الحكومية الأخرى، والسباق مع الوقت في الإنجاز.
واستمع السيف إلى ملاحظات ومقترحات مديري الفروع، وناقشها لإيجاد الحلول المناسبة وتفعيلها.
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