، بالمملكة.. أول عرض لتحدي الثيران خارج الولايات المتحدة بمهرجان الإبل ،

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تضمنت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة العديد من المفاجآت للجمهور، حيث احتضنت فعاليات جديدة تنفذ لأول مرة بالمملكة وبعضها لأول مرة بالشرق الأوسط؛ ما أعطى المهرجان روح العالمية والتميز في نسخته الحالية.
وتأتي من الفعاليات التي تقام لأول مرة بالمهرجان وبمنطقة الشرق الأوسط، انطلاق مصارعة الثيران التي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورًا.
إلى هذا شهدت منافذ البيع لتذاكر فعالية تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى في قرية الفعاليات بالمهرجان، ازدحاماً كبيراً من الجماهير الراغبة في حضور عروض تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى يوميًّا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً.
وتعد هذه الرياضة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على الركوب لمدة أطول.
يذكر أن الفرقة الأمريكية الخاصة لعروض تحدي ركوب الثيران، تحضر للمرة الأولى خارج أمريكا، وتشهد العروض حضورًا غفيرًا من شتى الجماهير، سواء الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة العروض المثيرة التي تُجرى للمرة الأولى.
بالمملكة.. أول عرض لتحدي الثيران خارج الولايات المتحدة بمهرجان الإبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
تضمنت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة العديد من المفاجآت للجمهور، حيث احتضنت فعاليات جديدة تنفذ لأول مرة بالمملكة وبعضها لأول مرة بالشرق الأوسط؛ ما أعطى المهرجان روح العالمية والتميز في نسخته الحالية.
وتأتي من الفعاليات التي تقام لأول مرة بالمهرجان وبمنطقة الشرق الأوسط، انطلاق مصارعة الثيران التي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورًا.
إلى هذا شهدت منافذ البيع لتذاكر فعالية تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى في قرية الفعاليات بالمهرجان، ازدحاماً كبيراً من الجماهير الراغبة في حضور عروض تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى يوميًّا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً.
وتعد هذه الرياضة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على الركوب لمدة أطول.
يذكر أن الفرقة الأمريكية الخاصة لعروض تحدي ركوب الثيران، تحضر للمرة الأولى خارج أمريكا، وتشهد العروض حضورًا غفيرًا من شتى الجماهير، سواء الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة العروض المثيرة التي تُجرى للمرة الأولى.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
04:38 PM
يصاحبه فعاليات فريدة من نوعها في الشرق الأوسط
تضمنت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة العديد من المفاجآت للجمهور، حيث احتضنت فعاليات جديدة تنفذ لأول مرة بالمملكة وبعضها لأول مرة بالشرق الأوسط؛ ما أعطى المهرجان روح العالمية والتميز في نسخته الحالية.
وتأتي من الفعاليات التي تقام لأول مرة بالمهرجان وبمنطقة الشرق الأوسط، انطلاق مصارعة الثيران التي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورًا.
إلى هذا شهدت منافذ البيع لتذاكر فعالية تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى في قرية الفعاليات بالمهرجان، ازدحاماً كبيراً من الجماهير الراغبة في حضور عروض تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى يوميًّا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً.
وتعد هذه الرياضة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على الركوب لمدة أطول.
يذكر أن الفرقة الأمريكية الخاصة لعروض تحدي ركوب الثيران، تحضر للمرة الأولى خارج أمريكا، وتشهد العروض حضورًا غفيرًا من شتى الجماهير، سواء الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة العروض المثيرة التي تُجرى للمرة الأولى.
، بالمملكة.. أول عرض لتحدي الثيران خارج الولايات المتحدة بمهرجان الإبل ،
المصدر : الخليج 365
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