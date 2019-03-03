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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه مدرسة وقرى القحيفة في مقبرة غرب تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي، أن المواجهات استمرت منذ فجر اليوم، بعد تسلل المليشيا إلى مدرسة بلال، والتقدم صوب مواقع الجيش الوطني قبل أن تلوذ بالفرار.
وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.
هجوم حوثي فاشل ينتهي بمقتل وإصابة عدد من المتمردينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه مدرسة وقرى القحيفة في مقبرة غرب تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي، أن المواجهات استمرت منذ فجر اليوم، بعد تسلل المليشيا إلى مدرسة بلال، والتقدم صوب مواقع الجيش الوطني قبل أن تلوذ بالفرار.
وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
04:40 PM
الجيش اليمني أجبر المليشيا على الفرار
كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه مدرسة وقرى القحيفة في مقبرة غرب تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي، أن المواجهات استمرت منذ فجر اليوم، بعد تسلل المليشيا إلى مدرسة بلال، والتقدم صوب مواقع الجيش الوطني قبل أن تلوذ بالفرار.
وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.
، هجوم حوثي فاشل ينتهي بمقتل وإصابة عدد من المتمردين ،
المصدر : الخليج 365
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