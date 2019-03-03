، هجوم حوثي فاشل ينتهي بمقتل وإصابة عدد من المتمردين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجيش اليمني أجبر المليشيا على الفرار

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية في اتجاه مدرسة وقرى القحيفة في مقبرة غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي، أن المواجهات استمرت منذ فجر اليوم، بعد تسلل المليشيا إلى مدرسة بلال، والتقدم صوب مواقع الجيش الوطني قبل أن تلوذ بالفرار.

وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.