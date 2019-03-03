، الأردن يتهم إسرائيل باستهداف ممنهج للمسجد الأقصى ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبو البصل" رفض تصعيد الاحتلال تجاه إدارة الأوقاف

اتهم الأردن اليوم (الأحد) إسرائيل باستهداف ممنهج للمسجد الأقصى وإدارته، عبر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب 40 يومًا، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات أربعة أشهر من الحرم القدسي.

ونقلت "فرانس برس" عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل، أن سلطات الاحتلال أبعدت اليوم الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، الذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر".

وأوضح "أبو البصل" أن شرطة الاحتلال استدعت عددًا آخر من أعضاء المجلس منهم مهدي عبدالهادي، واقتحمت منزل عضو المجلس حاتم عبدالقادر وسلمته استدعاءً للتحقيق.

وشدد الوزير الأردني على أن هذا تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف، الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخراً.

واعتبر الممارسات الإسرائيلية مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة، التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.