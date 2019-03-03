، غداة اختتام قمة ترامب- كيم.. واشنطن وسول توقفان مناورات عسكرية مهمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، وقف مناورات عسكرية سنوية مهمة واسعة النطاق؛ دعمًا للجهود الدبلوماسية الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلّي عن برنامج أسلحتها النووية.

وأوضح "البنتاغون" في بيان أن وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان نظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو، قررا في مكالمة هاتفية اختتام سلسلة تدريبات "كي ريسولف" و"وفول إيغل".

ويعد "فول إيغل" أكبر تمارين عسكرية مشتركة بين البلدين الحليفين، إذ شارك فيه سابقاً 200 ألف جندي كوري جنوبي ونحو 30 ألف جندي أميركي، ويرافقه تمرين "كي ريسولف"، وهو مناورة حربية تجري محاكاتها عبر الكمبيوتر ويجريها قادة عسكريون، وتبدأ في مارس (آذار) وتستمر لمدة نحو عشرة أيام.

ووفقًا لـ"فرنس برس"، يأتي القرار غداة اختتام القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، التي انتهت دون اتفاق رسمي، لكن مع تعهد الطرفين مواصلة التفاوض.

وهناك نحو 30 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية، ولطالما أثارت تمريناتهم العسكرية مع عشرات آلاف الجنود الكوريين الجنوبيين غضب بيونغ يانغ، التي ترى فيها تدريبات استفزازية على اجتياحها.