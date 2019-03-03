، "الشبانة" يشيد بالمقتنيات النادرة التي تمتلكها مكتبة الملك فهد ،

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زار وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مكتبة الملك فهد الوطنية.
وكان في استقباله أمين عام المكتبة محمد بن عبد العزيز الراشد.
واستمع الوزير "الشبانة" خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.
وتجوّل بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة.
وفي ختام الزيارة أهديت للوزير مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة.
كما سجل "الشبانة" كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة، وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
"الشبانة" يشيد بالمقتنيات النادرة التي تمتلكها مكتبة الملك فهدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-03
زار وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مكتبة الملك فهد الوطنية.
وكان في استقباله أمين عام المكتبة محمد بن عبد العزيز الراشد.
واستمع الوزير "الشبانة" خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.
وتجوّل بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة.
وفي ختام الزيارة أهديت للوزير مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة.
كما سجل "الشبانة" كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة، وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
04:11 PM
زارها اليوم واستمع لشرح وافٍ عن محتوياتها ونظام الإيداع
زار وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مكتبة الملك فهد الوطنية.
وكان في استقباله أمين عام المكتبة محمد بن عبد العزيز الراشد.
واستمع الوزير "الشبانة" خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.
وتجوّل بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة.
وفي ختام الزيارة أهديت للوزير مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة.
كما سجل "الشبانة" كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة، وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
، "الشبانة" يشيد بالمقتنيات النادرة التي تمتلكها مكتبة الملك فهد ،
المصدر : الخليج 365
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