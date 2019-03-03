، شاهد.."الفضلي" يقف على مشروعات البيئة بالباحة ويلتقي المستفيدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على الخدمات التي تقدمها الوزارة.. واستمع لمطالب أهالي المنطقة

وقف وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم ميدانياً على سير العمل في عددٍ من مشروعات المنظومة في منطقة الباحة، كما اجتمع بمديري الإدارات بالمنطقة، مطلعاً على الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة للمستفيدين.

وتابع الوزير الفضلي، ميدانياً سير العمل في مشروع الخزان الاستراتيجي بنخال، الذي اكتمل العمل به بنسبة 69.5%، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 109.7 ملايين ريال، وتصل السعة التخزينية للمشروع 150 ألف متر مكعب، ويستهدف زيادة الخزن الاستراتيجي بالمنطقة مع إمكانية الرفع إلى 40 ألف متر مكعب يومياً إلى الباحة، وسيكتمل تنفيذ المشروع خلال 4 أشهر.

كما اطلع الفضلي خلال الزيارة على مشروع إنشاء محطة تنقية المياه على سد وادي عردة، الذي اكتمل العمل فيه بنسبة 100%، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 118.4 ملايين ريال بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يومي، ويستهدف تنقية مياه سد عردة وزيادة كميات إنتاج المياه للمنطقة.

إلى هذا وقف وزير البيئة على تجربة مزرعة الزيتونة أول مزرعة سياحية في منطقة الباحة، وبها مزرعة لإنتاج الفراولة عن طريق الزراعة المائية، وتبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، وتحتوي على أكثر من 4 آلاف شجرة زيتون، إضافة إلى 4 خزانات لحصاد مياه الأمطار وحديقة لتربية الطيور الأليفة، وتهتم بتجربة الزراعة البعلية لزراعة محصول الشعير.

عقب ذلك استمع الفضلي لمطالب أهالي المنطقة، مستعرضاً سبل دعم قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال مبادرات الوزارة المختلفة لخدمة المستفيدين، وتمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وطرق استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.