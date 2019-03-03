، بالصور.. "الميموني" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف ،

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
محمد بن مسعود - الدمام - دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقامة بـ"جوري مول" في الطائف، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.
وحذر مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، خلال كلمته، من المخاطر التي قد تهدد الأطفال في حياتهم اليومية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا وفلذات أكبادنا، وخلق بيئة آمنة لهم، والعمل على ترسيخ مفاهيم السلامة.
وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هو إعلان لتفعيل المشاركة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية والأهلية؛ لنشر ثقافة السلامة بين الأطفال؛ لخلق جيل واعٍ بالأخطار التي تهدد أمنه وسلامته.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن المعرض المصاحب لهذا الاحتفال، والذي افتتحه محافظ الطائف، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية يحتوي على العديد من الأجنحة، والتي تعالج كثيراً من الأخطاء والأخطار، وتسهم في نشر ثقافة السلامة، كما عرج من خلال حديثه على الحملة التثقيفية بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك أمان".
وأعرب العقيد "الشريف" عن شكره لمحافظ الطائف؛ لرعايته هذه المناسبة، كما شكر جميع من شارك من الجهات الرسمية والأهلية، سائلاً المولى -عز وجل- السلامة للجميع.
من جهةٍ ثانية، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمعرض يحوي أعمال عدد من الإدارات (النشاط الطلابي، نشاط الطالبات، رياض الأطفال، توجيه وإرشاد الطالبات، مكتب التعليم بجنوب الطائف "بنين").
وقدّمت إدارة النشاط الطلابي عرضاً مرئياً وآخر كشفياً، في استقبال محافظ الطائف خلال تدشين المعرض، كما قدّم مجموعة من الطالبات أوبريت نال استحسان الحضور. وشارك عدد من أطفال الروضة الأولى والرابعة في حفل الاستقبال بأناشيد ترحيبية.
بالصور.. "الميموني" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقامة بـ"جوري مول" في الطائف، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.
وحذر مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، خلال كلمته، من المخاطر التي قد تهدد الأطفال في حياتهم اليومية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا وفلذات أكبادنا، وخلق بيئة آمنة لهم، والعمل على ترسيخ مفاهيم السلامة.
وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هو إعلان لتفعيل المشاركة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية والأهلية؛ لنشر ثقافة السلامة بين الأطفال؛ لخلق جيل واعٍ بالأخطار التي تهدد أمنه وسلامته.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن المعرض المصاحب لهذا الاحتفال، والذي افتتحه محافظ الطائف، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية يحتوي على العديد من الأجنحة، والتي تعالج كثيراً من الأخطاء والأخطار، وتسهم في نشر ثقافة السلامة، كما عرج من خلال حديثه على الحملة التثقيفية بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك أمان".
وأعرب العقيد "الشريف" عن شكره لمحافظ الطائف؛ لرعايته هذه المناسبة، كما شكر جميع من شارك من الجهات الرسمية والأهلية، سائلاً المولى -عز وجل- السلامة للجميع.
من جهةٍ ثانية، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمعرض يحوي أعمال عدد من الإدارات (النشاط الطلابي، نشاط الطالبات، رياض الأطفال، توجيه وإرشاد الطالبات، مكتب التعليم بجنوب الطائف "بنين").
وقدّمت إدارة النشاط الطلابي عرضاً مرئياً وآخر كشفياً، في استقبال محافظ الطائف خلال تدشين المعرض، كما قدّم مجموعة من الطالبات أوبريت نال استحسان الحضور. وشارك عدد من أطفال الروضة الأولى والرابعة في حفل الاستقبال بأناشيد ترحيبية.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
03:50 PM
دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقامة بـ"جوري مول" في الطائف، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.
وحذر مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، خلال كلمته، من المخاطر التي قد تهدد الأطفال في حياتهم اليومية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا وفلذات أكبادنا، وخلق بيئة آمنة لهم، والعمل على ترسيخ مفاهيم السلامة.
وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هو إعلان لتفعيل المشاركة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية والأهلية؛ لنشر ثقافة السلامة بين الأطفال؛ لخلق جيل واعٍ بالأخطار التي تهدد أمنه وسلامته.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن المعرض المصاحب لهذا الاحتفال، والذي افتتحه محافظ الطائف، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية يحتوي على العديد من الأجنحة، والتي تعالج كثيراً من الأخطاء والأخطار، وتسهم في نشر ثقافة السلامة، كما عرج من خلال حديثه على الحملة التثقيفية بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك أمان".
وأعرب العقيد "الشريف" عن شكره لمحافظ الطائف؛ لرعايته هذه المناسبة، كما شكر جميع من شارك من الجهات الرسمية والأهلية، سائلاً المولى -عز وجل- السلامة للجميع.
من جهةٍ ثانية، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمعرض يحوي أعمال عدد من الإدارات (النشاط الطلابي، نشاط الطالبات، رياض الأطفال، توجيه وإرشاد الطالبات، مكتب التعليم بجنوب الطائف "بنين").
وقدّمت إدارة النشاط الطلابي عرضاً مرئياً وآخر كشفياً، في استقبال محافظ الطائف خلال تدشين المعرض، كما قدّم مجموعة من الطالبات أوبريت نال استحسان الحضور. وشارك عدد من أطفال الروضة الأولى والرابعة في حفل الاستقبال بأناشيد ترحيبية.
، بالصور.. "الميموني" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الميموني" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.