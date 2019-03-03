، بالصور.. "الميموني" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقامة بـ"جوري مول" في الطائف، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.

وحذر مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، خلال كلمته، من المخاطر التي قد تهدد الأطفال في حياتهم اليومية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا وفلذات أكبادنا، وخلق بيئة آمنة لهم، والعمل على ترسيخ مفاهيم السلامة.

وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هو إعلان لتفعيل المشاركة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية والأهلية؛ لنشر ثقافة السلامة بين الأطفال؛ لخلق جيل واعٍ بالأخطار التي تهدد أمنه وسلامته.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن المعرض المصاحب لهذا الاحتفال، والذي افتتحه محافظ الطائف، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية يحتوي على العديد من الأجنحة، والتي تعالج كثيراً من الأخطاء والأخطار، وتسهم في نشر ثقافة السلامة، كما عرج من خلال حديثه على الحملة التثقيفية بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك أمان".

وأعرب العقيد "الشريف" عن شكره لمحافظ الطائف؛ لرعايته هذه المناسبة، كما شكر جميع من شارك من الجهات الرسمية والأهلية، سائلاً المولى -عز وجل- السلامة للجميع.

من جهةٍ ثانية، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمعرض يحوي أعمال عدد من الإدارات (النشاط الطلابي، نشاط الطالبات، رياض الأطفال، توجيه وإرشاد الطالبات، مكتب التعليم بجنوب الطائف "بنين").

وقدّمت إدارة النشاط الطلابي عرضاً مرئياً وآخر كشفياً، في استقبال محافظ الطائف خلال تدشين المعرض، كما قدّم مجموعة من الطالبات أوبريت نال استحسان الحضور. وشارك عدد من أطفال الروضة الأولى والرابعة في حفل الاستقبال بأناشيد ترحيبية.