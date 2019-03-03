المسند يكشف توقعاته للأمطار خلال الأيام الخمسة المقبلة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا توجد أي حالة ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “خلال 5 أيام قادمة لا توجد حالة مطرية معتبرة .. هذا والله أعلم”.

وأضاف: “إحصائياً يعد شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما”.

وأضاف: خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين، والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

وتابع المسند: عادة أمطار شهريْ مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً؛ وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو، وإحصائياً يُعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء.