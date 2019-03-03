السعودية اليوم: الشورى يناقش فتح المحلات وقت الصلاة

قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد ان مجلس الشورى في السعودية بدأ في مناقشة توصية فتح المحلات وقت الصلاة.

ونقلت تلك الوسائل عن مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان قوله :" توصية فتح المحلات وقت السلاة تخضع لدراسة اللجنة المختصة وذلك لعرضها على المجلس للنقاش".

وأوضح الصمعان وفقا لصحيفة اليوم السعودية ان هذا الموضوع يعد من التوصيات الإضافية عندما تقبل من أعضاء المجلس (..) لافتاً الى ان وجود الكثير من الضوابط التي تتعلق بتقديم التوصيات من بينها ألا تخالف توصية قائمة أو قرارات سبق اتخاذها من قبل المجلس خلال مدة زمنية محددة.

وشدد على ان مجلس الشورى لديه القدرة والخبرات الواسعة على تقييم جميع النتائج المترتبة على تبني أي توصية حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة من خمسة أعضاء على الاقل ويختار المجلس هؤلاء الاعضاء ويسمى من بينهم رئيس اللجنة ونائبه لدراسة ما يحال إليه.

يذكر ان مجلس الشورى طالب وزارة الشؤون الاسلامية قبل نحو عامين بدراسة تحديد فترة خمس دقائق بين الاذان والاقامة في المساجد القريبة من الاسواق والمجمعات التجارية.

ويسود في السعودية منذ زمن قضية إغلاق المحلات التجارية مع رفع الأذان في المملكة ، لحين انتهاء الصلاة ومن ثم يعاد فتح المحلات بعد انتهاء الصلاة.