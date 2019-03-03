رابط التسجيل: وزارة الصحة السعودية تعلن عن وظائف صحية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن 5620 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات فقط، موضحة أن التسجيل سيستمر مدة أسبوعين ابتداء من تاريخ اليوم.

رابط التسجيل هنـــــا

وبينت الوزارة أن الوظائف متنوعة لعدد من التخصصات، أبرزها: الطب البشري، التمريض، التخدير، القبالة، المختبر، العمليات، البصريات، الأشعة، العلاج الطبيعي، الأجهزة الطبية، وغيرها من التخصصات الصحية والملائمة للعمل في مؤسسات الوزارة.

ودعت وزارة الصحة الراغبين في التوظيف ممن تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة، والمرفق في هذه الصفحة.

يشار إلى أن السعودية، البالغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، تعاني من مشكلة أزمة بطالة واضحة، وأظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية مؤخراً تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بشكل طفيف إلى 12.8% في الربع الثالث من عام 2018 من 12.9 في الربع الثاني من ذات العام.