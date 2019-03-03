أربعة أنواع تكنولوجيا متميزة في “بي.إم.دبليو” الفئة الثالثة

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مع التقدم التكنولوجي الكبير في الوقت الراهن أصبحت السيارات “أكثر ذكاء” عما كانت عليه في العقد الماضي سواء في تجهيزات السلامة أو خصائص الرفاهية.

وتعد بي.إم.دبليو من أبرز الشركات المتفوقة في هذا المجال، وقد أجرى موقع “موتور تريند” تجارب على “بي.إم” الفئة الثالثة 2019 مشيرا إلى أنه لاحظ تميز أربع خصائص بعينها.

مساعد الركن الموازي Parallel Parking Assistant:

خاصية ليست جديدة في علامة بي.إم.دبليو لكنها تظهر في الفئة الثالثة أخيرا. فخاصية بارك اسيست بلس Park Assist Plus تتيح ركن السيارة بمجرد الضغط على زر واحد.

يفتح الضغط على الزر الكاميرات الجانبية والأمامية لعرض الرؤية على شاشة المعلومات والترفيه وينبه جهاز مساعد الركن ليبدأ في البحث عن مكان مناسب.

وبمجرد العثور على المكان المناسب يترك السائق السيارة لتقوم هي بكل المهمة.

مساعد الركن العمودي Perpendicular Parking Assist:

تماما مثل مساعد الركن الموازي، فإن بي.إم الفئة الثالثة موديل 2019 تتمكن من الركن الذاتي في ساحة مزدحمة بين سيارتين.

ولتفعيل الخاصية يتبع السائق نفس الخطوات السابقة في الركن الموازي لكن الجهاز يوضح للسائق في هذه المرة أنه وجد “موقعا عموديا”.

ويركن النظام السيارة بدقة في الموقع المخصص بين سيارتين ويترك مجالا كافيا لفتح الأبواب في كلا الجانبين.

مساعد الدعم Back-up Assist:

خاصية شبيهة بمساعد الركن فهي تحفظ مسار السيارة في آخر 160 ياردة خاصة في الأماكن المزدحمة او المتشعبة.

وعند تشغيلها تتذكر Back-up Assist آخر منعطفات اجراها السائق في المسافة المذكورة وتستطيع العودة للوراء آليا لنفس المسافة دون تدخل السائق عبر المرايا والكاميرا الخلفية.

وتتحكم هذه الخاصية بعجلة القيادة ولا يحتاج السائق سوى لاستخدام المكابح للحفاظ على سرعة معتدلة.

وتساعد هذه الخاصية عندما يكون الجو معتما في الخارج أو عندما يجد السائق صعوبة في استخدام المرايا الجانبية.

حزمة مساعد القيادة المحترف Driving Assistant Professional Package:

حصلت بي.إم الفئة الثالثة على تجهيزين مهمين هما مساعد الازدحام المروري Extended Traffic Jam Assistant و Active Driving Assistant Professional للمساعدة في القيادة.

تعمل هذه التكنولوجيا بمجرد أن يشغل السائق مثبت السرعة التواؤمي ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية وعندها تظهر علامة “عجلة القيادة” على الشاشة.

يقوم النظام بقراءة الحارات المرورية والطريق في الأمام..، وعندما يجد صعوبة في ذلك نظرا لوجود أمطار مثلا فإنه ينبه السائق.

وتقول بي.إم. إن السيارة تستطيع أن تتوقف بمفردها إذا ارسلت تنبيهات إلى السائق ولم يستجب.

