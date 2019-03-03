MPO2 هاتف ضد الإدمان.. لا تطبيقات ولا إنترنت

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صممت الشركة السويسرية Punkt هاتفا «أبكم» لا يحوي تطبيقات، ولا يتصل بالإنترنت، ما يساعد على التخلص من إدمان الهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف، الذي وصفته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بـ«الغبي»، بشاشة صغيرة، وبسعر 400 دولار، لكنه يتميز بتصميم أنيق وخفة وزنه وجودة صوته مع إلغاء الضوضاء، وشاشة مضادة للانعكاس وطلاء مضاد لبصمات الأصابع، إضافة إلى ميزة شحن «micro-USB».

ولا يمكن لهاتف «MP02»، المعروض في مؤتمر الهواتف العالمي في برشلونة إلا إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات، ما يذكرنا بنسخة القرن 21 من هواتف نوكيا brick.

ويعمل الهاتف ببطاقات sim ذات الحجم الحديث. ويتيح الوصول إلى شبكة 4G ذات النطاق الترددي..، ما يسمح بالاتصال بالكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية.

وقال مؤسس Punkt بيتر نيبي: «الهاتف يقدم بديلا عمليا لمن أدمنوا استخدام التقنيات الحديثة». واعتبر الهاتف يطوّع التكنولوجيا في تبني عادات جيدة لحياة أقل ضوضاء.

