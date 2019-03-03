الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يعلن توفر وظيفة إدارية شاغرة

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أعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز (مؤسسة وقفية غير ربحية) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بمسمى (مدير مكتب لمدير تنفيذي)، لحملة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو إدارة عامة، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مدير مكتب لمدير تنفيذي. مكان العمل: – محافظة جدة. الشروط: 1- درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو إدارة عامة. 2- خبرة لا تقل عن خمس سنوات. 3- إتقان اللغة العربية والإنجليزية. 4- القدرة على تحمل ضغط العمل. 5- إتقان برامج شركة مايكروسوفت أوفيس. 6- مهارة التواصل مع الآخرين. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/16م. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]





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