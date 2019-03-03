مجموعة البحري تعلن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم بالرياض

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية بالرياض، بمسمى (أخصائي توثيق المستندات Documentation Specialist)..، وذلك وفقًا لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – أخصائي توثيق المستندات (Documentation Specialist). الشروط: 1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو ما يعادلها. 2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الشحن التجارية. موعد وطريقة التقديم: – التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).





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