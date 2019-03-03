الهيئة العامة للموانئ تعلن موعد إجراء الاختبارات للمقبولين لوظائفها

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، موعد إجراء الاختبارات للمقبولين للوظائف التي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الهيئة.

وقد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين لوظيفتي (مطور برامج- مرتبة 8)، و(مطور برامج مساعد- مرتبة 7)..، وتقرر إجراء الاختبارات التحريرية للوظيفتين الموضحتين، (يوم الخميس 1440/06/30هـ الموافق 2019/03/07م من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11:30 صباحًا) بالصالة الرياضية بمدينة الرياض.

ويمكن الاطلاع على نتيجة الفرز من خلال الاستعلام برقم السجل المدني على الرابط التالي: الاستعلام عن المقبولين (اضغط هنا).

