«الضمان الصحي»: علاج مرضى السرطان مشمول بالتأمين.. وتطبيق عقوبات بحق المخالفين

طالب بضرورة تقديم خدمة ذات جودة
توعد مجلس الضمان الصحي بعض شركات التأمين الصحي بتطبيق العقوبات ضدهم، جراء عدم التزامهم بتغطية بعض الخدمات الصحية لمرضى السرطان .
وقالت مصادر «عاجل»، إن «الضمان الصحي»، أكد في تعميم صادر عنه، رصد مخالفة بعض الشركات ما نصت عليه وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، من أنها ملزمة بتغطية مرضى السرطان المشمولين بنظام الضمان الصحي بحد أقصى 500 ألف ريال .
وشدد التعميم الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه، على أن إلزام الشركات بتغطية مرضى السرطان يشمل جميع المصاريف من كشف طبي وتشخيص وعلاج وأدوية وعمليات ترميم تجميلية، بالأخص حالات سرطان الثدي.
وأشار إلى أن الحالات السابقة منصوص عليها في الفقرة 3 من القسم الثالث للوثيقة، مطالبًا الشركات بضرورة تقديم خدمة صحية ذات جودة تغطية طبية صحية للمؤمن لهم .
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