محافظ ينبع يرعى حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

رعى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي -صباح اليوم الأحد- حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا) بمقر المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن المحافظ دشّن فعاليات هذه المناسبة، والحملة التثقيفية الإعلامية للتعريف بأهمية كاشف الدخان تحت شعار «كاشف الدخان لك أمان»، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من الشركات الصناعية والقطاع الخاص.

وأكد متحدث الدفاع المدني بالمدينة المنورة، أن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، قال إن الفعاليات تشمل استعراض آليات الدفاع المدني ومشاركة عدد من الجهات الحكومية

والشركات الصناعية بالمحافظة. مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يركّز على فئة الأطفال والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو مدن الألعاب أو المرافق العامة التي يرتادونها؟

ودعا محافظ ينبع، جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين، للاهتمام بسلامة الأطفال أيًّا ما كان موقعهم، والأخذ بوسائل السلامة، والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات، وتوعية وتثقيف الأطفال

وتعليمهم كل ما يسهم في حمايتهم من المخاطر، وزيارة المعرض المصاحب للفعاليات بمجمع الدانة مول بينبع الصناعية، والذي يشتمل على جناح للدفاع المدني، وأجنحة أخرى للشركات والدوائر الحكومية.

ويتضمن المعرض مسرحًا عامًّا، بالإضافة إلى توزيع النشرات والبروشورات التوعوية والهدايا، وإقامة المسابقات الثقافية، وإلقاء المحاضرات بالمدارس والكليات.