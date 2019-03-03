القبض على أفغانيين اثنين سرقا 700 ألف ريال من 4 عملاء للبنوك في جدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، تورطا في سرقة أكثر من 700 ألف ريال من عملاء للبنوك في محافظة جدة.

وقال المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان صادر عنها اليوم، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الأمنية، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العُمر، بعد توفر الأدلة على ترصدهم لعملاء البنوك، في محافظة جدة، بعد خروجهم منها، وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجّلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك.

وأكد المتحدث الإعلامي، ثبوت تورط المتهمين في سرقة أكثر من 700 ألف ريال من أربعة عملاء. مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم. مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة، لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

