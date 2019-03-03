الإنذار المبكر ينبه سكان الرياض من طقس الساعات السبع المقبلة

وجه جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان الرياض من طقس الساعات السبع المقبلة.

وقال الإنذار المبكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن محافظات الدوادمي والرياض والخرج والأفلاج والمناطق المجاورة لها، تتأثر برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأشار الإنذار المبكر، إلى أن الحالة المشار إليها تبدأ في الواحدة وثلث ظهر اليوم، وتنتهي في الثامنة مساء اليوم نفسه.

في السياق ذاته، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء السبت، تنبيهًا لقائدي المركبات بطرق منطقة الرياض، مطالبة إياهم بالحيطة والحذر؛ بسبب العاصفة الترابية وتدني مستوى الرؤية.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا سالكي طريق الرين – بيشة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من الرؤية الأفقية، اليوم الأحد، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والتي تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة «الليث والقنفذة»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

