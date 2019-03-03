لأول مرة منذ 2014.. انطلاق رحلة عمرة من قطاع غزة عبر مصر

انطلقت اليوم الأحد أول رحلة عمرة منذ 2014، قادمة من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر مصر.

ويضم الفوج الأول 800 معتمر، وتم تخصيص عمل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لعبورهم، على أن ينتقلوا جوًّا عبر مطار القاهرة الدولي إلى السعودية.

وفي 12 من الشهر الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق مع مصر، للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وفي حينه، صرّح وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يوسف أدعيس، في بيان، بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة، بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يسافر أسبوعيًّا 1064 معتمرًا من سكان قطاع غزة.

وكان قد تم منع سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من أداء مناسك العمرة منذ 2014، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء المصرية وأزمة إغلاق معبر رفح المتكررة.

