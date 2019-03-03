عبدالله الخالدي قائدًا لـ«التغيير» في القطاع غير الربحي

حصل عضو مجلس الشورى، مدير عامّ جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، عبدالله بن راشد الخالدي، على جائزة «رواد التغيير» عن القطاع غير الربحي.

جاء تتويج الخالدي ضمن فعاليات المنتدى العاشر للأعمال والإدارة، الذي تنظمه مجموعة «نما المعرفة»، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والجمعية السعودية للإدارة.

وحصل الخالدي، على الجائزة نتيجة مساهماته البارزة في العمل الاجتماعي، ومسيرته التي تجاوزت عشرين عامًا في القطاع غير الربحي، إلى جانب مشاركته في تطوير بيئة العمل في جمعيات الأيتام بالمملكة؛ من خلال إنشاء اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام، وعديد من المبادرات التي كان لها أثر إيجابي على القطاع غير الربحي.

وأعلن رئيس لجنة الجائزة، الدكتور عبدالله الشدادي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد السبت، قبيل انطلاق فعاليات منتدى الإدارة والأعمال العاشر، أسماء الفائزين بالجائزة في دروتها الأولى. مشيرًا إلى أن الجائزة تركّز في مجملها على تحفيز وتكريم التجارب الوطنية المميزة بمجال ريادة التغيير على مستوى المنشآت، وتحفيز وتكريم التجارب الوطنية المميزة في مجال «إدارة.. وقيادة التغيير» على مستوى شباب الأعمال السعودي من الجنسين، إلى جانب تسليط الضوء على مكتسبات ومميزات التغيير الإداري، واستعراض نتائجه المختلفة بتحسين بيئة العمل؛ من حيث الكفاءة والجودة والمرونة، ونشر ثقافة التغيير والتطوير المستمر في المنشآت السعودية، إضافة إلى تشجيع التفاعل، وإحداث حالة من الحراك المجتمعي مع الجوانب الفكرية المختلفة الخاصة بقضية «ريادة وإدارة وقيادة التغيير» الواردة برؤية السعودية 2030.

من ناحيته، تقدّم الخالدي، بالشكر للقائمين على الجائزة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله الشدادي رئيس اللجنة. معتبرًا أن تلك الجائزة بمثابة دافع لتقديم ما هو أفضل لأفراد المجتمع والمساهمة في دعم القطاع غير الربحي؛ حتى يأخذ مكانته المأمولة، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي منحت هذا القطاع اهتمامًا بالغًا، وجعلته شريكًا تنمويًّا في تحقيق هذه الرؤية.