وفد من 30 دولة يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الصياهد: دوت الخليج

2019-03-02 6:59 PM

زار وفد من أكثر من 30 دولة، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، للاطلاع على تراث المملكة ومشاهدة الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

مخيمات الإبل

صاحب الوفد المدير العام لقناة الصحراء معيض العتيبي، الذي قدم للوفد نبذة عن مهام وأعمال ودور الإعلام داخل المهرجان، والتكليفات التي يقوم بها فريق قناة الصحراء لخدمة المهرجان وإبراز فعالياته لحظة بلحظة، لعرضها على العالم أجمع. وتجول الوفد الزائر داخل مخيمات الإبل الخاصة، لتزويدهم بأجمل الصور الخاصة عن جمال الإبل وأنواعها وطرق تربيتها واهتمام حكومتنا الكريمة بهذا الكائن الجميل، مبدين إعجابهم بما رأوه من جمال الفن التشكيلي.

وفي نهاية الجولة تم توزيع هدايا تذكارية خاصة لجميع الزوار، تكريما لهم لزيارتهم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ومقر قناة الصحراء بالمهرجان.

وعبر الوفد الزائر عن امتنانهم لحسن الضيافة وحسن الاستقبال وكرم المستقبلين، كما عبروا عن استغرابهم الشديد لما وجدوه من إعجاز في صحراء المملكة، وكيف تم تحويل هذه الصحراء إلى تحفة فنية من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

قرية الفعاليات

أصبحت الشخصيات الأجنبية تتدافع بشكل كبير لزيارة المهرجان في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض لمشاهدة الفعاليات والعروض. وأوضح الألماني سبيستيان فيلمن المقيم في الرياض وحضر برفقة زوجته للمرة الأولى، وشاهد أضخم الفعاليات والعروض التي أدهشته، وقال: «كنت أسمع عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وحرصت أنا وزوجتي على الحضور لمشاهدة ما نسمع عنه، وحقا لقد اندهشنا مما شاهدناه لدرجة أنني قمت بتوثيق جميع اللحظات التي رأيتها عبر الكاميرا لكي أجعل أصدقائي وعائلتي في ألمانيا يطلعون عليها».