سوق خيري يؤمّن 100 مسكن للأسر المحتاجة

الخبر: مبارك آل مشاري 2019-03-02 7:00 PM بهدف بناء مجتمع حيوي منتج، ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، انطلاق مهرجان «سوق مرش» الخيري الذي تنظمه جمعية وُدّ الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر، الخميس القادم، ويقام المهرجان بحديقة الأمير سعود بن نايف في الظهران لـ3 أيام.

وتتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة لاستثمار ريع السوق في تأمين مساكن لعدد 100 أسرة محتاجة ترعاها الجمعية.

وأشادت رئيسة مجلس إدارة جمعية وُدّ الخيرية، نعيمة الزامل، برعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، لهذا المهرجان الخيري الذي سيعود ريعه لمساعدة الأسر التي ترعاها الجمعية، وتعمل على تأهيلها في مختلف المجالات الحياتية، في 4 أحياء محدودة الدخل بالخبر، خلال تأمين مساكن لعدد 100 أسرة محتاجة.



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