3 إجراءات لمنع الغش في سوق أنعام الأحساء

الأحساء: عدنان الغزال 2019-03-02 6:59 PM شرعت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، في تنفيذ 3 إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الأنعام المركزي بالأحساء، وذلك بهدف منع حالات الغش داخل السوق، ومنع بيع المواشي في فترة «التحريم للأدوية البيطرية»، والإجراءات هي: استكمال التراخيص لجميع الحظائر، وتسجيل المركبات القادمة إلى ساحة المزاد المحملة بمواشي، وتنظيم آلية الدخول والخروج إلى ساحة المزاد. وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أمس، إلى استكمال إجراءات التراخيص حتى أمس لـ374 حظيرة أغنام، و553 حظيرة للإبل، و5 صيدليات بيطرية، و25 محلا لبيع الفحم، وعيادة بيطرية واحدة، و60 محلا لبيع الأعلاف.

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