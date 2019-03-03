جائزة للمهتمين بالعمل البلدي في الرياض

الرياض: دوت الخليج

2019-03-02 7:01 PM

يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على إطلاق جائزة متخصصة لتكريم وإبراز إسهام المتفاعلين مع هموم الأمانة والخدمات البلدية بمدينة الرياض، تحت مسمى «جائزة العملاء المتفاعلين»، وذلك في إطار العلاقة التكاملية مع شركائه من ساكني مدينة الرياض، تقديرا لجهودهم وتواصلهم الفعال، وما يقدمونه من ملاحظات ومقترحات لتحسين وتطوير العمل البلدي في العاصمة.

مبادرات جادة

خصص بلدي الرياض الجائزة لتكريم ساكني الرياض، الذين قدموا مبادرات جادة لخدمة المدينة، ومقترحات بنّاءة تسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة، وسيكون تقييم المبادرات وفق مجموعة من المعايير المحددة، أبرزها تكامل فكرة المبادرة واحتوائها على العناصر الرئيسة اللازمة لإطلاقها بشكل عملي مثل: الهدف، وأسلوب التنفيذ، ومتطلبات التنفيذ، ودقة وصفها.

وأوضح رئيس بلدي الرياض خالد العريدي أن جائزة العملاء المتفاعلين تكريم للجهود المخلصة والإسهامات البناءة المقدمة من سكان الرياض للارتقاء بالخدمات البلدية، واستمرارا للشراكة المستمرة بين المجلس والمواطن، وتفعيلا لهذه الشراكة نحو تطوير وتحسين الخدمات البلدية.

رابط إلكتروني

يذكر أن بلدي الرياض قد وفّر رابطا إلكترونيا للمشاركة في المسابقة: https:/‏‏/‏‏rmcaward.alriyadh.gov.sa:9443/‏‏Account/‏‏Register، كما خصص البريد الإلكتروني [email protected] للتواصل المباشر والاستفسار عن بنود وشروط الجائزة.

علما بأن آخر موعد للمشاركة في «جائزة العملاء المتفاعلين» سيكون الخميس 14 رجب 1440.