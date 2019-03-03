Med Consult لتبادل الاستشارات المرئية بين أطباء العالم

جدة: سعود المولد

2019-03-02 9:12 PM

استشعارا من المملكة بالمسؤولية الملقاة على المجتمع الدولي في جميع الدول بلا استثناء حيال سلامة المرضى، أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال افتتاح أعمال القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى، في جدة أمس، إطلاق تطبيق «Med Consult» بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، لتبادل الاستشارات المرئية بين أطباء العالم.



التطبيق الجديد

أطلقته الصحة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنظمة الصحة العالمية

يساعد في تعزيز سلامة المرضى

تطبيق للاستشارات الطبية بين الممارسين الصحيين حول العالم

يقلل الأخطاء التشخيصية، ويساعد في زيادة الفاعلية

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال افتتاح أعمال القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى أمس، في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة، والتي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن إطلاق تطبيق «Med Consult» بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، كأحد مخرجات هذا المؤتمر المهم، وهي عبارة عن تطبيق للاستشارات الطبية عبر التواصل المرئي بين الممارسين الصحيين في الدول الأقل نموا، مع استشاريين من جميع أنحاء العالم، مما سيساعد في تعزيز سلامة المرضى لتقليل الأخطاء التشخيصية وزيادة الفاعلية، وتبادل الخبرات بين الممارسين الصحيين حول العالم.

ونقل وزير الصحة تحيات خادم الحرمين للمشاركين في القمة، وتمنياته للقمة بالنجاح وللحضور بطيب الإقامة، مرحبًا بالمشاركين في أعمال القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى، تحت عنوان «دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا».

ورش عمل

قال الربيعة، إن المملكة -استشعارا منها بالمسؤولية الملقاة على المجتمع الدولي في جميع الدول بلا استثناء حيال سلامة المرضى، تتشرف باستضافة هذه القمة الوزارية المهمة، والتي نطمح أن تكون مخرجاتها لبنة إضافية مهمة للجهود الداعمة لتعزيز سلامة المرضى على المستوى الدولي، خاصة على مستوى الدول المتوسطة والأقل نموا، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بسلامة المرضى. وأشار إلى أنه سيتم تدشين «إعلان جدة لسلامة المرضى» في ختام أعمال القمة. وأشاد بحضور وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت أعمال القمة، كونه وزيرا للصحة البريطاني سابقا، مما يعد أحد مؤسسي القمم الوزارية لسلامة المرضى.

تجارب مريرة

ستعرض هنت في كلمته أبرز القضايا المتعلقة بسلامة المرضى في القطاع الصحي في بلاده، والتي وقف عليها مباشرة عندما كان وزيرا للصحة، مستشهدا بعدد من القصص الإنسانية لبعض المرضى، الذين حدثت لهم أو لأسرهم تجارب مريرة مع الأخطاء الطبية، ومدى الاستفادة لوزارته من تلك التجارب في المستقبل، لافتا الانتباه إلى أن الممارسين الصحيين باتوا أكثر استعدادا لتفادي الأخطاء الطبية ودعم سلامة المرضى في بريطانيا، وعلى مستوى القارة الأوروبية، مؤكدا أن تحقيق الأهداف في مجال سلامة المرضى لن يتأتى إلا بالمشاركة المجتمعية، خاصة أصحاب التجارب الذين عاشوا تلك الأخطاء، داعيا الجميع إلى تسليط الضوء على الجانب الإنساني الذي يغفل عنه البعض في كثير من الأخطاء الطبية.

وأشاد الوزير البريطاني بدور المملكة في استضافة القمة التي تعدّ قمة استثنائية من ناحية عدد المشاركين على المستوى الوزاري، والذي وصل إلى نحو 49 دولة، إضافة إلى مشاركة 25 وزيرا للصحة.

جهود إيجابية

أشار المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، رئيس اللجنة المنظمة للقمة، الدكتور عبدالإله الهوساوي، إلى أن التركيز خلال السنوات الـ20 الماضية كان منصبّا على الجهود في سلامة المرضى في الدول المتقدمة، بينما كانت الجهود في الدول المتوسطة والأقل نموا ضعيفة، ولهذا حرصنا خلال هذه القمة على أن يكون التركيز فيها على دعم جهود سلامة المرضى في تلك الدول. وخلص إلى القول «بمشيئة الله في المستقبل القريب، سيرتبط اسم المملكة بالجهود الإيجابية لدعم لسلامة المرضى عالميا، إذ سنطرح في العام القادم 2020 أجندة سلامة المرضى على قمة الـ20، وهي أيضا ستدعم سلامة المرضى على المستوى الدولي».

التطبيق الجديد

أُطلِق بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنظمة الصحة العالمية

تطبيق للاستشارات الطبية عبر التواصل المرئي بين الممارسين الصحيين

يساعد في تعزيز سلامة المرضى، لتقليل الأخطاء التشخيصية وزيادة الفاعلية