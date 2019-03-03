تعاون بين الحرس الملكي ومعهد الإدارة

استقبل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، في مكتبه، مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني. وجرى خلال الاستقبال توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة في مجال التدريب.
وقدم رئيس الحرس الملكي الشكر والتقدير للدكتور القحطاني ومرافقيه من منسوبي المعهد، ولأعضاء اللجنة المشكلة من الجهتين على جهودهم في الإعداد لهذه الاتفاقية التي ستعود بالنفع عليهما.
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