شراكة تعليمية بين جازان والمخواة

الباحة: منصور محمد 2019-03-02 9:43 PM وقع مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق والمدير العام لتعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس، أول عقد شراكة تعليمية على مستوى إدارات التعليم بالمملكة (إتقان)، تشمل مختلف المجالات التربوية والتعليمية التي تخدم الميدان التربوي وتحقق الإثراء وتحسين الأداء.

جاء ذلك خلال تنظيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة المخواة لقاء تدريبيا للقيادات التعليمية بالإدارتين، حضره الأحوس والجالوق وعدد من القيادات التعليمية بالإدارتين، وذلك بمركز القيادات بمدينة جيزان. وناقش لقاء إتقان الذي نفذ على مدى يومين عددا من ورش العمل تضمنت عددا من الورش التدريبية وأوراق العمل عن وثيقة الموارد البشرية، التي اعتمدت هذا العام في تعليم جازان وأسهمت في رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين قدمها مدير تعليم جازان، وورقة عمل عن المؤشرات وحوكمة الأداء، تحدثت الورقة عن مؤشرات أداء المكاتب والإدارات والتي تضمن سير المنظومة التعليمية في مسار واحد منظم يحقق الهدف الذي تسعى إليه الإدارة. كما استعرض اللقاء تجربة تعليم جازان في البرامج التقنية.

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