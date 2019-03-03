استكمال مشروعات الصرف بنسيم جدة

جدة: سعود المولد

2019-03-02 9:37 PM

نظم المجلس البلدي بمحافظة جدة ممثلا في الدائرة السادسة لقاء مفتوحا لأهالي أحياء الجامعة والروابي ومخطط بن لادن والسليمانية والفيحاء والثغر، بحضور رئيس المجلس عبدالله المحمدي وممثلين لأمانة جدة وشركة المياه والدفاع المدني. وانحصرت مطالب سكان أحياء الدائرة السادسة في انتشار الحفريات بالشوارع وسوء الإنارة وانتشار الورش داخل بعض الأحياء في مخالفة صريحة للأنظمة في هذا الشأن، وكذلك افتقار أجزاء من بعض الأحياء إلى مشاريع الصرف الصحي. وأكدت شركة المياه الوطنية أن العديد من مشروعات الصرف الصحي قد استكملت فيما يتم استكمال عدد من المشاريع، منها حي النسيم، والعمل جارٍ للبدء في مواقع أخرى قريبا.

مشاريع الإنارة

أوضح رئيس بلدية الجامعة المهندس لؤي عبدالقادر عبده أن البلدية عملت وبدعم من الأمانة على حصر الحفر الوعائية، وأيضا مشاكل الإنارة، كما تم العمل على تكثيف النظافة بمجرى السيل وعمليات المكافحة درءا لانتشار البعوض وتكاثر الحشرات. وأضاف أن البلدية ساعية لمعالجة العديد من القضايا ووضع الحلول اللازمة لها. فيما أكد مدير إدارة الإنارة بأمانة محافظة جدة المهندس يوسف الأسمري أنه قريبا ستتم ترسية مشاريع الإنارة بالأحياء التي تقع في نطاق بلدية الجامعة.



فرق تطوعية

أوضح المدير العام للصيانة والتشغيل المهندس محمد المطيري، أن الأمانة تعمل على معالجة كافة القضايا التي تشغل بال سكان أحياء محافظة جدة، وقد تم عمل تقرير مفصل وستتم المعالجات وفق جدول زمني وبحسب الأولوية والحاجة الملحة. الدفاع المدني أكد على لسان مدير إدارة السلامة المقدم مجاهد الشريف، أنهم وبالتعاون مع الأمانة قاموا وما زالوا بحملات داخل الأحياء العشوائية وإجبار أصحاب الورش على الانتقال إلى المواقع المخصصة لهم، ومعاقبة كل من لم يمتثل وفق العقوبات المنصوص عليها، وأشار إلى أنهم عازمون على الاستمرار في متابعة كل ما هو مخالف للأنظمة. كما أكد رئيس مركز حي السليمانية على تشكيل فرق التطوع من شباب الحي واستعدادهم للمشاركة في خدمة مجتمع جدة.