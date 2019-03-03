مشروع نصف المليار حائر بين جامعة سعود والتعليم

الرياض: سعود الخزيم

2019-03-02 9:34 PM

فيما مضى أكثر من 6 سنوات على الانتهاء من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في المزاحمية، وبكلفة وصلت إلى نحو نصف مليار ريال، تأخر تسليمه حتى الآن، وتبرأت الجامعة والتعليم من ذلك التأخر. وكشف مصدر بالدفاع المدني في منطقة الرياض لـ«دوت الخليج»، رصد ملاحظات على السلامة، تتمثل في عدم وجود مخارج طوارئ لـ450 شقة بالمشروع.

رد الجامعة والتعليم

جامعة الملك سعود

ليست لنا علاقة بالمشروع، وهو يتبع وزارة التعليم، والجامعة مشغّلة فقط



التعليم

تواصلوا مع جامعة الملك سعود، والتأخر ليس مسؤولية الوزارة

بعد مضى أكثر من 6 سنوات على الانتهاء من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في المزاحمية، وتأخر تسليمه حتى الآن، كشف مصدر بالدفاع المدني في منطقة الرياض لـ«دوت الخليج»، رصد ملاحظات على السلامة تتمثل في عدم وجود مخارج طوارئ لـ450 شقة بمشروع الإسكان المخصص لهيئة أعضاء التدريس بالكليات الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود، جنوب طريق مكة الرياض، شمال طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة المزاحمية.

غياب مخارج الطوارئ

قال المصدر، إن «قسم السلامة التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض خلال جوالات ميدانية على المشاريع بالمحافظة، قبل قرابة عام تقريبا، رصد ملاحظة بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود بالمحافظة، تكشف سوء الإشراف الهندسي، تتمثل في عدم وجود مخارج طوارئ لـ450 شقة».

الوزارة والجامعة تتبرآن

تبرأت جامعة الملك سعود من مبنى الكليات والإسكان، رغم وجود شعارها على المشروع. وقال المتحدث باسم الجامعة الدكتور أحمد التميمي لـ«دوت الخليج»، إن «الجامعة ليست لها علاقة بمشروع الإسكان، وهو يتبع وزارة التعليم، والجامعة مشغّلة فقط، وليست لها علاقة بتعميده مع المقاول».

وأضاف، إن «هناك لجان استلام للمشاريع في وزارة التعليم وليس في الجامعة، وفي حال وجدت مشكلات فنية أو مالية بالكليات أو الإسكان فهي تابعة للوزارة». وطلب التميمي من الصحيفة التواصل مع الوزارة حيال الموضوع.

«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي لسؤاله عن سبب تأخير تسليم مشروع الإسكان، إلا أنه تبرأ منه أيضا، وطلب من الصحيفة التواصل مع جامعة الملك سعود.

نصف مليار لـ450 شقة

بيّنت معلومات موثوقة حصلت عليها «دوت الخليج»، إن «المشروع عبارة عن مجمع سكني يقع جنوب طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة، شمال طريق مكة الرياض، وتم الانتهاء منه منذ قرابة 6 سنوات، ويتكون من 60 عمارة، منها 30 عمارة مزدوجة يوجد بها 300 شقة، و30 عمارة فردية يوجد بها 150 شقة، بإجمالي 450 شقة، بتكلفة 500 مليون ريال».

مشروع غرفة switch gear

لم يقتصر الأمر على تعثر مشروع الإسكان فحسب، بل ثمة مشروع آخر متعثر أيضا للمدة نفسها، وهو مشروع غرفة switch gear.

أوضحت المصادر ذاتها لـ«دوت الخليج»، أن «مشروع تنفيذ غرفة switch gear الخاصة لإسكان أعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية التابعة لجامعة الملك سعود، والذي تقدر قيمته بـ4.463.218 ريالا، متأخر منذ اعتماده تنفيذ بتاريخ 2/ 7/ 1438 إلى نهاية العقد المبرم بالمدة الزمنية المقدرة بـ300 يوم».



مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالمزاحمية

مجمع سكني يقع جنوب طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة، شمال طريق مكة الرياض

الانتهاء منه: منذ 6 سنوات

مكوناته

60 عمارة «450 شقة»

30 مزدوجة يوجد بها 300 شقة

30 عمارة فردية يوجد بها 150 شقة