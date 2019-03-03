إحباط محاولة تهريب كيلو و422 جراما من الكوكايين

الرياض: واس

2019-03-02 9:08 PM



أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة محاولة تهريب كيلو و125 جراما من الكوكايين النقي بعد العُثور عليها مخبأة في أحشاء امرأة من جنسية إفريقية عند قدومها إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث تمكّن جمرك المطار من كشف هذه المحاولة وإحباط محاولة تهريبها للكوكايين.

وقال المدير العام لجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مشعل الزبيدي: في أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات اشتبه فريق التحري بالجمارك بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 جراما من الكوكايين.

في السياق ذاته، أوضح الزبيدي أنه جرى أيضا إحباط محاولة تهريب 297 جراما من الكوكايين عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث قام أحد القادمين إلى المملكة بإخفاء 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.